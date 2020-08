Festival Mladi levi bo lovil ravnotežje med ranljivostjo in odpornostjo

Ljubljana, 12. avgusta - Festival Mladi levi bo potekal med 22. in 29. avgustom, na njem pa se bodo z instalacijami, predstavami, pogovori in drugim predstavili slovenski ter tuji ustvarjalci. Po besedah Nevenke Koprivšek, umetniške direktorice zavoda Bunker, ki festival organizira, gre pri letošnji izvedbi za "lovljenje ravnotežja med našo ranljivostjo in odpornostjo".