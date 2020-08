Mariborski skate park z vrsto nagrad za arhitekturo

Maribor, 15. avgusta - Mariborski skate park, ki so ga lani temeljito prenovili, odlikuje izjemna arhitektura, kar potrjujejo že tri nagrade s tega področja. Lani je avtorici Matejo Katrašnik in Polono Lipičnik odlikovalo združenje evroazijskih zvez arhitektov, letos pa so jima dodelili še eno od nagrad Big SEE in posebno priznanje v okviru nemške oblikovalske nagrade.