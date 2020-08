Singapur, 12. avgusta - Cene nafte so se v azijskem trgovanju danes znova podražile in nadaljevale tedenski trend. Trgovci so sicer zaskrbljeni nad porastom okužb z novim koronavirusom, a so podatki ameriškega inštituta za nafto API pokazali, da so zaloge nafte v ZDA padle, kar je spodbudilo rast cen.