Nekdanjega v. d. direktorja šempetrske bolnišnice pozvali k razjasnitvi okoliščin sklepanja pogodbe

Šempeter pri Gorici, 11. avgusta - Svet zavoda šempetrske bolnišnice je na današnji seji sklenil, da bo podpisnike pogodbe za delo z nekdanjim v. d. direktorja Radivojem Nardinom pozval k razjasnitvi okoliščin za sklenitev take pogodbe. Pojasnila Nardina in nekdanje predsednice sveta zavoda Kristine Kuhanec Tratar pričakujejo do konca meseca.