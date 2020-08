Krajevno močnejše nevihte po državi povzročajo nevšečnosti

Maribor/Ilirska Bistrica, 11. avgusta - Nekatere dele države so v popoldanskih urah že zajele napovedane nevihte. Lokalno je ponekod padala tudi toča, o kateri med drugim poročajo s Štajerske in tudi Notranjske. Agencija RS za okolje sicer opozarja na možnost neviht za danes popoldne in zvečer.