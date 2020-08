Čeh tretji na Finskem, zmagal svetovni prvak Stahl

Turku, 11. avgusta - Ptujčan Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v Turkuju na Finskem v zelo močni konkurenci zasedel tretje mesto v metu diska. Slovenski rekorder in evropski prvak do 23 let je orodje vrgel 66,07 metra. Zmagal je aktualni svetovni prvak Daniel Stahl, Šved je vrgel 59,23 metra. Drugi je bil evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius s 65,39 m.