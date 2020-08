Občina Šempeter-Vrtojba kupila nekdanji Hitov športni center

Šempeter pri Gorici, 11. avgusta - Predsednik družbe Intra lighting Marino Furlan in župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk sta danes podpisala pogodbo, s katero je občina od družbe odkupila nekdanji Hitov športni center v Šempetru pri Gorici. Za objekt in zemljišča bo odštela 1,19 milijona evrov, prostore namerava prenoviti in v njih ohraniti športno dejavnost.