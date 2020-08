Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 11. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je do 24. ure zaradi prireditve zaprta cesta Jereka-Jezero v Stari Fužini. Vozniki tovornih vozil na vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo do tri ure, vozniki osebnih vozil pa za vstop potrebujejo do pol ure.