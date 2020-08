Rusija razvila cepivo proti covidu-19, strokovnjaki skeptični

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Moskva, 11. avgusta - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes naznanil, da je Rusija razvila cepivo proti novemu koronavirusu, ki nudi "stabilno odpornost" in so ga v državi že registrirali. Več strokovnjakov in držav je sicer podvomilo v rusko cepivo, ki je glede na pregled razvoja cepiv Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) šele v prvi fazi testiranja.