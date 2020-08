Današnji dvoboj predkvalifikacij v ligi prvakov odpovedan

Nyon, 11. avgusta - Predkvalifikacije v ligi prvakov, v današnji finale sta se uvrstila kosovska Drita in severnoirski Linfield, so odpovedane zaradi dveh pozitivnih primerov na novi koronavirus pri prvaku Kosova, so sporočili iz Evropske nogometne zveze (Uefa). Ta mora tako določiti nov termin, da bo znan zmagovalec in posledično potnik v 1. krog kvalifikacij.