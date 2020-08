V Srbiji in BiH več kot 200 novih okužb z novim koronavirusom, v Severni Makedoniji 141

Skopje/Beograd/Sarajevo, 11. avgusta - V Srbiji so v preteklem dnevu potrdili 235 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je šest ljudi. V Bosni in Hercegovini pa so potrdili 208 okužb, umrlo pa je najmanj 15 ljudi. Medtem je v Severni Makedoniji koronavirusni bolezni 19 podlegel en človek, obenem pa so potrdili še 141 novih okužb.