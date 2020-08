Festival Imago Sloveniae drevi s koncertom SToP

Ljubljana, 12. avgusta - V okviru festivala Imago Sloveniae bodo v ljubljanskem Mestnem muzeju drevi s projektom WOODSToP nastopili tolkalci Slovenskega tolkalnega projekta (SToP). Koncertni program je sestavljen iz klasičnih del za lesena tolkala in novitet, ki so bile napisane prav za to priložnost. V sodelovanju z mizarji so tudi "iznašli" nekaj novih tolkal.