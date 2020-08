Slovenija oddala vlogo za finančno podporo v okviru sheme Sure

Ljubljana, 11. avgusta - Slovenija je oddala formalno vlogo za finančno podporo v okviru instrumenta Sure za pomoč pri zaščiti delovnih mest in delavcev zaradi novega koronavirusa. V njej je navedla ukrepe čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, temeljnega dohodka, oprostitve prispevkov za samozaposlene in druge v skupni višini 1,1 milijarde evrov.