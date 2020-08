Ministrstvo: Mladi kmetje so ključni nosilci razvoja podeželja

Ljubljana, 12. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo je ob današnjem mednarodnem dnevu mladih opozorilo, da so mladi kmetje ključni nosilci razvoja v slovenskem kmetijstvu, soočajo pa se z izzivi pri kmetovanju, kot so dostop do zemljišč, kapitala in do znanja. Ti izzivi so prisotni tako v slovenskem kot tudi v evropskem merilu.