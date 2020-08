Ponatis Königovega Prototipa napoveduje zaokroženje njegove Biblične trilogije

Ljubljana, 11. avgusta - Risoroman Prototip, prvi prevod kateregakoli dela Ralfa Königa v slovenščino, so pri založbi VigeVageKnjige (VVK) kmalu po izidu razprodali. Ravno letos, ko je König dopolnil 60 let, so izdali ponatis, ki napoveduje še preostala dela njegove Biblične trilogije - Arhetip in Antitip, je za STA pojasnila glavna urednica in prevajalka Anja Golob.