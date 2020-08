Mladi forum SD v prodaji Mercatorja pred 15 leti vidi simbol tajkunizacije

Ljubljana, 11. avgusta - Mladi forum SD je danes spomnil na prodajo 30-odstotnega državnega deleža Mercatorja pred 15 leti in jo označil za začetek tajkunizacije. Njegov predsednik Luka Goršek je medijem predstavil plakat z naslovom Veliki poker, na katerem so glavni akterji takratnega dogajanja, med njimi zdajšnji in takratni premier Janez Janša.