Pri 30-letnem osumljencu odkrili več kot 200 sadik konoplje

Grosuplje, 11. avgusta - Grosupeljski policisti so med današnjo hišno preiskavo pri 30-letnem osumljencu z območja Ivančne Gorice odkrili 223 sadik konoplje in okoli 200 gramov že posušenih delcev konoplje. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.