V Sindikatu Mladi plus opozorili na problem brezposelnosti in prekarnosti mladih

Ljubljana, 11. avgusta - V Sindikatu Mladi plus so pred mednarodnim dnevom mladih opozorili na problem brezposelnosti in prekarnosti mladih. Oba pojava sta po besedah predsednice sindikata Tee Jarc močno prepletena, v praksi pa mlade potiskata v socialno izključenost, ogrožata njihovo zdravje, krepita njihovo ekonomsko odvisnost in jim ovirata razvoj lastnih potencialov.