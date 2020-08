V Hrastniku v ponedeljek brez novih okužb

Hrastnik, 11. avgusta - V Hrastniku so bili v ponedeljek odvzeti trije brisi, vsi so bili negativni. V tamkajšnjem domu starejših v ponedeljek novih testiranj ni bilo. V mariborskem kliničnem centru pa je umrla ena oskrbovanka doma, ki je bila okužena z novim koronavirusom, so danes sporočili s hrastniške občine.