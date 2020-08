V Amsterdamu svetovna premiera najstarejših filmskih posnetkov Evrope

Amsterdam, 12. avgusta - Amsterdamski Eye Filmmuseum in Britanski filmski institut (BFI) predstavljata zbirko 50 enominutnih filmov, ki so nastali med leti 1897 in 1902. Filmi, ki so priznani po svoji globinski ostrini in razločnosti, so bili s pomočjo Evropske komisije digitalno obnovljeni ter prikazujejo najstarejše premikajoče se slike nekaterih evropskih mest.