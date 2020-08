Na Hrvaškem 91 novih okužb in dve novi smrtni žrtvi covida-19

Zagreb, 11. avgusta - Na Hrvaškem so od ponedeljka potrdili še 91 okužb z novim koronavirusom, še dve osebi pa sta umrli zaradi covida-19, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Več kot dve tretjini novih primerov je bilo na območju Zagreba in splitsko-dalmatinske županije, kjer so zabeležili 41 oziroma 24 novih primerov.