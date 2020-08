Dunaj, 11. avgusta - V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 139 novih okužb s koronavirusom, je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo, ki se je sklicevalo na podatke do danes do 9.30. Največ, 71 novih okužb, so zabeležili na Dunaju, poroča avstrijske tiskovna agencija APA.