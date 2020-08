Košorok za STA: Slovenija je in bo jedrska država

pogovarjala se je Janja Zalar

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenija je in bo ostala jedrska država, je v pogovoru za STA ocenil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, ki je prepričan, da bo država potrebovala drugi blok Neka. "Treba bo opraviti strokovne in ne politikantske razprave, predstaviti argumente in poslušati. Ne pa igrati na čustva," je dejal.