Vsi testi pri oskrbovancih novomeškega doma starejših negativni

Novo mesto, 11. avgusta - V Domu starejših občanov Novo mesto so danes potrdili, da je vseh 57 testov pri stanovalcih negovalnega oddelka v domu negativnih. Na negovalnem oddelku je namreč delala zaposlena, pri kateri so v petek potrdili okužbo. Prihodnje dni bodo sicer opravili še drugo testiranje istih stanovalcev in zaposlenih, ki so bili v stiku z okuženo.