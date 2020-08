Logarjeva: O ruskem cepivu ni veliko znanega ne glede mehanizma ne varnosti

Ljubljana, 11. avgusta - Po besedah infektologinje Mateje Logar o cepivu, za katerega je ruski predsednik Vladimir Putin danes sporočil, da so ga v državi že registrirali, ni veliko znanega. Zanj ni dobrih podatkov o mehanizmu in varnosti, zato ruski podatki trenutno niso na varni strani, je dejala in dodala, da je za evforijo zato prezgodaj.