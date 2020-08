Ljubljana festival s tremi zaporednimi koncerti v Viteški dvorani Križank

Ljubljana, 11. avgusta - V okviru 68. Ljubljana festivala bodo drevi, v sredo in v četrtek v Viteški dvorani v Križankah na sporedu trije koncerti. Duo Claripiano, ki bo zaigral nocoj, sestavljata pianistka Tatjana Kaučič in klarinetist Dušan Sodja, jutri bosta nastopila kontrabasist Božo Paradžik in pianist Hansjacob Staemmler, v četrtek pa violinist Črtomir Šiškovič.