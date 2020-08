Aktiv delavcev v kulturi in ministrstvo še naprej na nasprotnih bregovih

Ljubljana, 12. avgusta - Aktiv delavk in delavcev v kulturi vztraja, da ekipa ministrstva za kulturo "povzroča nepopravljivo škodo umetnosti in kulturi", poleg odstopa ministra pa med drugim zahtevajo še odstop državne sekretarke. Na ministrstvu odločno zavračajo pozive k odstopu in navedbe aktiva ter menijo, da ekipa "zgledno skrbi za razvoj kulture na Slovenskem".