V ponedeljek sedem potrjenih okužb v Ljubljani in po ena v desetih občinah

Ljubljana, 11. avgusta - V ponedeljek so v Ljubljani potrdili sedem okužb z novim koronavirusom, po eno okužbo pa v desetih občinah, to so Koper, Kamnik, Šentjur, Novo mesto, Medvode, Žalec, Šenčur, Grosuplje, Renče - Vogrsko in Starše. Aktivnih okužb je v Sloveniji trenutno 171, od tega 32 v Ljubljani.