Spopad trojice z Rogličem na čelu na gorskem kriteriju Dauphine

Pariz, 11. avgusta - Od srede do nedelje bo v Franciji potekala kolesarska dirka kriterij Dauphine, na kateri bo nastopila tudi trojica Egan Bernal, Thibaut Pinot in slovenski as Primož Roglič, ki se pripravlja na dirko po Franciji. Ta se bo pričela konec meseca. Letošnji kriterij bo močno gorsko obarvan, saj bo vseh pet ciljev gorskih.