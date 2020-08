Na Škotskem se otroci vračajo v šole

Edinburgh, 11. avgusta - Na Škotskem so se danes začeli v šole postopoma vračati otroci, ki so bili od začetka karantene pred skoraj petimi meseci v pretežni meri doma. V splošnem pravila socialnega distanciranja za učence niso obvezna, so pa uvedli stroge higienske in nekatere druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.