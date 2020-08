KLS koronska kriza v drugem četrtletju odnesla več kot polovico naročil

Ljubno ob Savinji, 18. avgusta - Koronska kriza je podjetju KLS Ljubno med aprilom in junijem odnesla več kot 50 odstotkov naročil. Za omilitev posledic krize so ukinili vse poslovno nepotrebne izdatke, zaustavili vse nenujne investicije, povečujejo tudi racionalnost poslovanja, zmanjšali pa so vse finančne odlive, so za STA povedali v podjetju.