Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 11. uri

Ljubljana, 11. avgusta - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala Mateja Logar s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in vladni govorec Jelko Kacin, bo danes ob 11. uri v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, so sporočili z Ukoma.