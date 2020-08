V letnem kinu na Metelkovi čas za kriminalke

Ljubljana, 11. avgusta - S filmom Alfreda Hitchcocka Psiho se bo drevi v Letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova začel tretji festival Poletje na platnu in med platnicami, ki bo letos žanrsko obarvan. Festival s podnaslovom Morilci, tatovi, knjige in filmi bo do nedelje ponudil več projekcij ter pogovorov o kriminalkah v knjigah in v filmskem formatu.