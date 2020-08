Zaradi ponedeljkove nesreče na primorski avtocesti promet še vedno oviran

Ljubljana, 11. avgusta - V ponedeljek zvečer je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem voznik tovornjaka izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na prehitevalni pas, trčil v osebno vozilo in odbojno ograjo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, na tem delu ceste pa sta še vedno zaprta oba prehitevalna pasova, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.