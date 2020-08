Newyorške borze končale neenotno

New York, 10. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Nekaj optimizma je na borze vnesel ameriški predsednik Donald Trump, ki je z ukazom v soboto zagotovil, da milijoni brezposelnih po ZDA niso ostali brez podpore, hkrati pa vlagatelje skrbi zaostrovanje napetosti med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.