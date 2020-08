Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedanem obisku ameriškega sekretarja Mikea Pompea v Sloveniji, kjer bo podpisal sporazum o omrežjih 5G. Srbska tiskovna agencija Tanjug in hrvaška Hina sta pisali o šestih novih primerih in smrtni žrtvi covida-19. Hina je poročala še, da predsednica DeSUS Aleksandra Pivec ne namerava odstopiti.