Uber pripravljen na socialno in zdravstveno zaščito zaposlenih

San Francisco, 10. avgusta - Uber, ki ponuja platformo za iskanje prevozov, je danes predstavil predlog novega modela poslovnega sodelovanja z vozniki. Med drugim bi imel lastne voznike, ki bi ostali samostojni podjetniki, a bi uživali določene ugodnosti, od socialnih, tudi nadomestila za brezposelnost, če bi bilo to potrebno, do zdravstvenih in plačanega dopusta.