Spirit zaradi velikega interesa ustavil prijave na poziv za sofinanciranje promocije na tujih trgih

Ljubljana, 10. avgusta - Javna agencija Spirit je zaradi izjemno velikega interesa in števila prejetih vlog na javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih začasno ustavila prejemanje vlog, so sporočili iz Spirita. Prizadevajo si pridobiti dodatna finančna sredstva.