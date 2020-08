Raziskava: Protikoronski ukrepi na škodo žensk

Bruselj, 10. avgusta - Ukrepi, ki so jih države sprejele za nadzor nad širjenjem okužb z novim koronavirusom, na škodo žensk poglabljajo razlike med spoloma z vidika brezposelnosti, gospodinjskih opravil in finančne varnosti. Na to opozarja fundacija Eurofound, po katere mnenju mora biti ekonomska in socialna vključenost žensk v središču ukrepov za gospodarsko okrevanje.