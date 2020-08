V Srbiji padec števila okuženih s koronavirusom, v BiH največ umrlih doslej

Beograd/Sarajevo, 10. avgusta - V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili 163 novih okužb z novim koronavirusom, kar je najmanj od 25. junija. Umrlo je še pet ljudi. V Bosni in Hercegovini je po drugi strani v zadnjem dnevu covid-19 terjal 16 smrtnih žrtev, kar je največ v enem dnevu doslej. Potrdili so dodatnih 173 okužb.