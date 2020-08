Zdravstveni inšpektorat začel postopek proti koprskemu lokalu z zabavami

Koper, 10. avgusta - Zdravstven inšpektorat je začel inšpekcijski postopek proti koprskemu lokalu Osare Caffe, kjer so organizirali več zabav, obiskovalci pa niso nosili mask in se niso držali pravil socialnega distanciranja. O zabavah je bil inšpektorat obveščen iz medijev, to informacijo pa obravnavajo kot prijavo, so sporočili za STA.