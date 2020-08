Fotografska razstava Mnemosis raziskuje spremenjeno stanje zavesti

Ljubljana, 11. avgusta - V Steklenem atriju Mestne hiše bo ob 19. uri skupaj z avtorjem Andrejem Lamutom ogled in odprtje fotografske razstave Mnemosis. Umetnik raziskuje parahipnagogijo, stanje med spanjem in budnostjo, ki ga spremljajo fantazme, miselni prebliski ali nenadne ideje, ki so pozabljene v trenutku, ko doživetje mine in se posameznik zave svoje okolice.