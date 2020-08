Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 15. avgusta - Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Kiliana Jorneta Nič ni nemogoče, pri založbi Miš pa mladinski roman Gremo mi v tri krasne Nataše Konc Lorenzutti. Pri KUD Sodobnost International so izdali knjigo Tine in Bine Detektiva Aino Havukainen in Samija Toivonena, pri Mladinski knjigi pa prenovljeni Atlas sveta za osnovno in srednje šole.