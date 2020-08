Odstopila še libanonska ministrica za pravosodje

Bejrut, 10. avgusta - Po uničujoči eksploziji, ki je prejšnji teden razdejala Bejrut, je danes odstopila libanonska ministrica za pravosodje Marie-Claude Najm, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je pojasnila, se je za odstop odločila zaradi eksplozije in protestov, ki so ji sledili. To je že tretji odstop v libanonski vladi po eksploziji.