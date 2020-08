Nadzornike Slovenskih železnic vodi Mervar

Ljubljana, 10. avgusta - Nadzorni svet Slovenskih železnic odslej vodi Aleksander Mervar. Nadzorniki so ga na to mesto imenovali na petkovi seji, na kateri so potrdili tudi revidirano letno poročilo za leto 2019, v katerem je skupina Slovenske železnice ponovno izboljšala rezultate poslovanja. Letos bodo številke zaradi epidemije nekoliko nižje.