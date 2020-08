Izolska občina zavrnila očitke glede nepremičninskih poslov

Izola, 10. avgusta - Na izolski občini, ki jo vodi župan Danilo Markočič, so danes zavrnili očitke, ki se nanašajo na domnevno sporne nepremičninske posle. Poudarili so, da vsa zemljišča prodajajo skladno z zakonodajo prek javnih razpisov ali dražb in po predhodno izpeljanih postopkih. Zavrnili so tudi očitke o poceni prodajah kupcem z dobrimi povezavami do župana.