Iran svari pred tujim vmešavanjem v Libanon

Teheran, 10. avgusta - Iran je danes tuje države posvaril pred vmešavanjem v Libanon. Eksplozija je bila tragičen dogodek in razumljivo je, da so ljudje razburjeni, so sporočili z zunanjega ministrstva v Teheranu. Obenem so ocenili, da ni sprejemljivo, da se v te zadeve potem vmešavajo tuje sile, poroča nemška tiskovna agencija dpa.