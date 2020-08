Olimpija pripeljala hrvaškega napadalca in bolgarskega branilca

Ljubljana, 10. avgusta - Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane počasi sestavlja kader za novo sezono Prve lige Telekom Slovenije, ki se bo začela že v sredo. Po številnih odhodih so v Ljubljani po Maticu Finku in Urošu Korunu pripeljali še hrvaškega napadalca Dražena Bagarića in bolgarskega branilca Angela Lisakova, so sporočili iz kluba.