Na Hrvaškem v začetku avgusta več Slovencev kot v enakem obdobju lani

Zagreb, 10. avgusta - Na Hrvaškem so v prvih devetih dneh avgusta imeli več kot milijon turističnih obiskov in 7,2 milijona nočitev, kar je približno 70 odstotkov turističnih rezultatov iz enakega obdobja lani, so danes sporočili iz hrvaške turistične skupnosti (Htz). V začetku avgusta je bilo na Hrvaškem za deset odstotkov več Slovencev kot v enakem obdobju lani.