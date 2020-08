Pivovarna Laško Union lani okrepila dobiček, zaradi epidemije v prilagoditev proizvodnje in investicij

Ljubljana, 10. avgusta - Pivovarna Laško Union je lani ustvarila 156,5 milijona evrov prihodkov, kar je 2,2 odstotka več kot leto prej. Višji prihodki so posledica povečane prodaje na domačem trgu, ki se je večja za pol odstotka. Čisti dobiček je narasel za 4,1 milijona evrov na 24,4 milijona evrov. Zaradi epidemije pa so morali prilagoditi proizvodnjo in investicije.